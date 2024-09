Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige Jugendliche nach Fahndung gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 12. September 2024, um 15.55 Uhr kam es zu einer räuberischen Erpressung auf der Bochumer Straße in Ückendorf.

Ein zwölfjähriger Gelsenkirchener ging die Bergmannstraße in Richtung Neustadt entlang, als er von einer Gruppe von vier männlichen Jugendlichen angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht wurde der Junge von der Gruppe festgehalten und ihm ein niedriger Betrag Bargeld weggenommen.

Angesprochen durch einen vorbeifahrenden Autofahrer ließen die Tatverdächtigen von dem Zwölfjährigen ab und flohen. Der Geschädigte wählte daraufhin den Notruf und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer unmittelbaren Fahndung konnten die vier mutmaßlichen Räuber im Alter von 13 bis 15 Jahren, die alle in Gelsenkirchen wohnen, durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Ein Tatverdächtiger wurde an seinem Zuhause den Erziehungsberechtigten übergeben. Die anderen drei wurden zur Polizeiwache gebracht, von wo aus ihre Eltern angerufen wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

