Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke am Donnerstag, 12. September 2024, wurde ein 20-jähriger Gelsenkirchener schwer verletzt. Ein 72-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 12.10 Uhr mit seinem Auto auf der Gewerkenstraße in Richtung Magdeburger Straße. Im Höhe des Einmündungsbereiches zur Schalker Straße kollidierte sein Fahrzeug mit dem 20-jährigen E-Scooter-Fahrer, der nach jetzigem Ermittlungsstand zunächst auf der Gewerkenstraße in die gleiche Richtung am rechten Fahrbahnrand fuhr und unvermittelt auf den linken Geradeausfahrstreifen zog. Durch den Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Elektrokkleinstfahrzeug stürzte der 20-Jährige und verletzte sich schwer. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gewerkenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell