POL-GE: Randalierer schlägt Unbekannten mit Holzpfosten/Opfer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In diesem Fall suchen wir ausnahmsweise nicht den Täter, sondern das Opfer: Eine 24 Jahre alte Frau hat am Donnerstag, 12. September 2024, die Polizei zur Beethovenstraße in Rotthausen alarmiert. Dort hatte sie beobachtet, wie gegen 16.35 Uhr ein Mann randalierte. Der Beschuldigte griff unter anderem aus einem Sperrmüllhaufen heraus einen Holzpfahl und schlug damit auf einen vorbeilaufenden Jogger ein. Der Geschädigte lief weiter. Die Beamten nahmen den Randalierer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Mannes war positiv. Gegen den 31-Jährigen Mann ohne festen Wohnsitz wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der geschlagene Jogger wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

