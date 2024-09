Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt mit Pfefferspray in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Raub in Horst am Dienstag, 10. September 2024, sucht die Polizei Zeugen der Tat sowie weitere Hinweise. Eine 47-jährige Gelsenkirchenerin saß gegen 15.45 Uhr auf einer Bank am Friedhof Horst-Süd, als zwei vermummte Unbekannte von hinten an sie herantraten. Die Tatverdächtigen griffen die Gelsenkirchenerin nach eigener Aussage unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät an und sie fiel zu Boden. Einer der unbekannten Männer griff nach der Handtasche der Frau und entriss sie ihr gewaltsam. Die beiden tatverdächtigen Räuber flohen anschließend samt Beute in unbekannte Richtung. Die Täter sind etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie waren gänzlich dunkel gekleidet und mit jeweils einem schwarzen Halstuch vermummt.

Hinweise zum Tathergang und den beiden vermummten Männern bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen dauern an.

