Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugen verhinderten Einbruch ++ Seevetal/A1 - Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Tostedt (ots)

Zeugen verhinderten Einbruch

Aufmerksame Zeugen verhinderten am Sonntagabend, 18.8.2024 einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Brook.

Gegen 21:35 Uhr fiel einem Anwohner auf, dass das Licht vor dem Nachbarhaus immer wieder an und aus ging. Als er genauer hinschaute, bemerkte er einen jungen Mann, der um das Haus schlich. Gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn schaute der Zeuge nach. Hinter dem Haus sprachen sie den Unbekannten an, der daraufhin zügig das Grundstück in Richtung Weller Straße verließ.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, stellten Beamte mehrere Hebelspuren an Fenstern und Türen fest. Offenbar hatte der Unbekannte es noch nicht geschafft, in das Haus einzusteigen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, circa 175-185 cm groß, dunkler Hautteint, kinnlange, schwarze, lockige Haare. Der Mann war mit einer blauen Trainingsjacke, einer schwarzen Trainingshose und grauen Sportschuhen bekleidet.

Möglicherweise wurde der Täter von Komplizen mit einem Kleintransporter mit Pritsche abgeholt. Ein entsprechendes Fahrzeug war von weiteren Zeugen in Tatortnähe beobachtet worden.

Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Seevetal/A1 - Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Zwei Leichtverletzte sowie rund 20.000 EUR. Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag, 18.8.2024, gegen 13:20 Uhr, auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg ereignete.

In Höhe Meckelfeld war der Verkehr ins Stocken geraten. Ein 83-jähriger Mann erkannte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Mercedes auf den Mercedes eines 48-jährigen Mannes auf. Hierbei wurden dessen 41-jährige Beifahrerin sowie ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Die beiden kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Mercedes des 48-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell