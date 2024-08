Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Falschfahrer auf der Autobahn, Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Gegenverkehr bedrängt und geflüchtet, Zeugen gesucht ++ Garstedt - Trunkenheitsfahrt

Bardowick/A 39 (ots)

Falschfahrer auf der Autobahn, Polizei sucht Zeugen

Heute, 15.8.2024, gegen 02.40 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Motorroller, der auf der A 39 von Lüneburg in Richtung Handorf unterwegs war, allerdings auf der falschen Fahrbahnseite! In Höhe Handorf wendete der 69-jährige Fahrer des Kleinkraftrades mitten auf der Fahrbahn und fuhr wieder in Richtung Lüneburg. Beamte konnten den Mann schließlich stoppen und kontrollieren. Er stand unter deutlichem Alkoholeinfluss.

Die Autobahnpolizei Winsen hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sucht Zeugen oder mögliche Geschädigte, die dem Falschfahrer ausweichen mussten. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 796200.

Buchholz - Gegenverkehr abgedrängt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 14.8.2024, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes hatte innerorts, Fahrtrichtung B 75, in Höhe der Jet-Tankstelle, mehrere PKW mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit überholt und beim Wiedereinscheren den vordersten PKW geschnitten. Eine 32-jährige Frau, die mit ihrem Renault in der Gegenrichtung unterwegs war, musste dem Mercedes ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei lenkte sie ihren Wagen auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Dort setzte der PKW auf einem Feldstein auf. Der verursachende Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung B 75 fort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt rund 5000 EUR.

Zeugen oder weitere Geschädigte dieses waghalsigen Überholmanövers werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Garstedt - Trunkenheitsfahrt

Zeugen meldeten am Mittwoch, 14.8.2024, gegen 19:35 Uhr, einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Sie hatten den Mann beobachtet, wie er mit seinem PKW auf einem Grundstück an der Hauptstraße gehalten hatte und torkelnd umherging. Die Zeugen alarmierten die Polizei und hinderten den Fahrer an der Weiterfahrt. Als Beamte vor Ort eintrafen, machten sie mit dem 32-Jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest. Ergebnis: Mehr als 2,6 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten, der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell