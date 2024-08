Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zahl der Fahrraddiebstähle steigt - Polizei informiert mit landesweiter Kampagne und persönlich beim Oldtimertreffen in Winsen

Winsen/Neu Wulmstorf (ots)

Fast eine Million Euro Schaden durch Fahrraddiebstähle sind allein im Landkreis Harburg im letzten Jahr entstanden. Niedersachsenweit waren es circa 32 Millionen Euro. Durch die wachsende Zahl an hochpreisigen Pedelecs auf den Straßen steigen auch die Gewinnmargen der Täterinnen und Täter.

Grund genug, erneut auf das Phänomen aufmerksam zu machen und wichtige Tipps zum Diebstahlschutz zu geben. So hat das Landeskriminalamt in diesem Jahr die Kampagne "Protect Your Bike" ins Leben gerufen. Durch die Mithilfe von Fahrradhändlern sollen die wichtigsten Tipps schon beim Kauf eines entsprechenden Rades mit an die Hand gegeben werden. In Neu Wulmstorf beispielsweise hat die Kontaktbeamtin Polizeihauptkommissarin Melanie Kanebley die Firma Hauschild mit entsprechendem Informationsmaterial versorgt (siehe Foto). Derzeit beteiligen sich insgesamt 13 Fachhändler im Landkreis Harburg an der Kampagne.

Für das direkte Beratungsgespräch mit der Polizei sind die Präventionsexperten Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger und Polizeioberkommissar Dirk Poppinga am Sonntag, 18.8.2024, während des Oldtimertreffens in Winsen mit einem Präventionsstand vor dem Marstall zugegen. In der Zeit von 08 bis circa 17 Uhr werden sie dort gemeinsam mit der Verkehrswacht Harburg-Land e.V. zu Fahrrad- und Kfz-Diebstahl sowie weiteren Verkehrssicherheitsthemen beraten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell