Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 09.08.2024 bis 11.08.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N.- Sprötze/ mehrere Schlägereien beim Schützenfest +++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es beim Sprötzer Schützenfest zu mehreren Körperverletzungen. In einem Fall kam ein 37-jähriger Mann gegen 01:00 Uhr einer Gruppe von Mädchen auf der Tanzfläche immer wieder Nahe, obwohl diese das nicht wollten und ihm auch mitteilten. Selbst als die Security dazu gerufen worden ist, wollte der Mann nicht gehen und schlug plötzlich die Security. Erst mit mehreren Security-Mitarbeitern konnte er zu Boden gebracht werden.

Es wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

In einem anderen Fall kam es auf dem Fest zu einer innerfamiliären Streitigkeit, die drohte zu eskalieren. Der 19-jährige Sohn war stark alkoholisiert und wollte gegen 02:00 Uhr nicht gehen. Selbst einem Platzverweis der Polizei leistete er keine Folge, da er nicht mehr in der Lage nach Hause zu gehen wurde er in Gewahrsam genommen.

In einem weiteren Fall wurde ein Pärchen, eine 37-jährige Frau und ihr 39-jähriger alkoholisierter Partner gegen 04:10 Uhr auf dem Heimweg vom Schützenfest in der Königsstraße von einer bisher unbekannten Personengruppe in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und geschlagen. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe. Die Opfer wurden durch einen hinzugerufenen Rtw versorgt. Während der Behandlung und der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 39-jährige Partner immer uneinsichtiger und wurde aggressiver. Nachdem er sogar auf den Streifenwagen schlug und einem Platzverweis mehrfach nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen, bis er wieder ausgenüchtert war.

Auch hier sind mehrere Strafanzeigen gefertigt worden.

Wer Hinweise auf diese Personengruppe geben kann, soll sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-285 0 melden.

+++ Buchholz i.d.N./ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen +++

Am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher angehalten, da er mit einem Roller ohne Helm im Drosselweg fuhr. Weiterhin ist bekannt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug ist zwar mit einem spanischen Kennzeichen versehen, aber ein Versicherungsschutz besteht nicht. Zudem stellte sich heraus, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von THC das Fahrzeug geführt hatte.

Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet eine Blutentnahme hat stattgefunden und der Roller wurde zunächst sichergestellt.

Auch gegen den Halter des Rollers wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt zugelassen hat.

+++ Buchholz i.d.N./ Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein Pkw im Bahnhofsweg angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,03 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie eine Beschlagnahme des Führerscheines.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Buchholz i.d.N./ Fahren ohne Fahrerlaubnis und bleibt im Tunnel stecken +++

Am Freitag gegen 12:00 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer (22 Jahre) den Seppenser Mühlenweg und wollte durch den Mühlentunnel fahren. Auf Grund der Größe seines Fahrzeuges blieb er natürlich stecken. Der Fahrer gab an, nicht gewusst zu haben, wie hoch sein Lkw sei und die Verbotsschilder übersehen zu haben. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für diesen Lkw war.

Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde zu dem verursachten Unfall eingeleitet.

+++ Buchholz i.d.N./ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Am Samstag gegen 15:00 Uhr wurde ein Pkw mit Anhänger auf der Bremer Straße kontrolliert. Es stellte sich dabei heraus, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse ist. Aus diesem Grund musste der Anhänger stehen bleiben und später von jemand anderen mit entsprechender Erlaubnis abgeholt werden.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

+++ Buchholz i.d.N./ Mülltonnenbrand +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr wurde eine brennende Mülltonne in der Straße Im Winkel gemeldet. Das Feuer hatte bereits auf den Holzzaun übergegriffen. Durch die Feuerwehr Buchholz konnte eine weitere Ausbreitung und somit schlimmeres verhindert werden.

Wer Hinweise den Brand und dessen Verursacher geben kann, soll sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-285 0 melden.

+++ Buchholz i.d.N./ Altkleidercontainer brennt +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:30 Uhr wurde ein brennender Altkleidercontainer in der Straße Am Kattenberge gemeldet. Durch die Feuerwehr Buchholz konnte das Feuer gelöscht werden.

Wer Hinweise den Brand und dessen Verursacher geben kann, soll sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-285 0 melden.

+++ Salzhausen / Unfallflucht mit Trunkenheit und Widerstand +++

Am Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr wurde ein auffällig fahrender Pkw in Salzhausen Richtung Luhmühlen gemeldet. Das Fahrzeug sollte bereits in Vierhöfen eine Unfallflucht begangen haben.

Das Fahrzeug sowie der 24-jährige alkoholisierte Fahrzeugführer wurden an der Halteranschrift in Salzhausen festgestellt. An dem Fahrzeug wurde ein erheblicher Streifschaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Aufgrund der Alkoholisierung musste der Fahrzeugführer für eine Blutentnahme nach Winsen (Luhe) verbracht werden. Dagegen wehrte er sich jedoch und leistete gegen die eingesetzten Beamten Widerstand. Trotz des Widerstandes wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Die genaue Unfallörtlichkeit im Bereich Vierhöfen konnte noch nicht ermittelt werden.

Zeugen oder Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer: 04171-796 0 melden.

+++ Winsen (Luhe) und Stelle / mehrere Ladendiebstähle +++

Am Samstagmorgen gegen 07:50 Uhr begann ein 22-jähriger Mann einen Ladendiebstahl in Stelle. Er versuchte Lebensmittel zu entwenden und konnte noch im Geschäft gestellt werden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen um seine Identität festzustellen. Dort machte er zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Nachdem seine richtigen Personalien ermittelt wurden, wurde er entlassen. Anschließend begann er innerhalb kürzester Zeit zwei weitere Ladendiebstähle in einem Lotto-Geschäft in der Luhdorfer Straße.

Der Mann konnte im näheren Umfeld des Geschäftes gestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Weitere Strafanzeigen wurden gefertigt.

+++ Stelle / Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Roller die Hauptstraße in Stelle. Durch Zeugen wurde gemeldet, dass der Rollerfahrer starke Schlangenlinien gefahren sei und beim Halten an einer Ampel mit dem Roller umgekippt sei.

Der Roller konnte angehalten und kontrolliert werden. Mit einem Atemalkoholgerät konnte vor Ort ein Wert von 2,52 Promille ermittelt werden. Bei dem nun Beschuldigten wurde im Krankenhaus Winsen eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

+++ BAB 39 / Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Freitag gegen 21:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz der BAB 39, ein Kleintransporter angehalten und kontrolliert. Zuvor wurde dieser durch einen Zeugen gemeldet, da der Fahrzeugführer vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei der Kontrolle stellte sich aufgrund der Aussage des Zeugen und einer Videoaufzeichnung heraus, dass während der Fahrt ein Fahrerwechsel stattgefunden hatte. Daher wurde die Fahrtüchtigkeit des 25-jährigen Beifahrers überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille.

Ihm wurde daraufhin durch einen Arzt Blut entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ Horster Dreieck / Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++

Am Samstag, gegen 17:40 Uhr ereignete sich im Horster Dreieck ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil. Hierbei verließ der 81-jährige Fahrzeugführer des Wohnmobiles unerlaubt die Unfallstelle. Dieser wurde aber später an der Halteranschrift in Schleswig-Holstein angetroffen und zum Unfall befragt. Hierbei gab er an, dass er zum Unfallzeitpunkt Fahrzeugführer des Wohnmobiles war und zuvor am Nachmittag Alkohol konsumiert habe.

Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde ihm durch einen Arzt ebenfalls Blut entnommen, und ein Strafverfahren eingeleitet.

