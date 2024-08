Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Platzverweis nach Körperverletzung

Winsen (ots)

Zeugen alarmierten am Donnerstag, 08.08.2024, gegen 19 Uhr, die Polizei wegen einer Schlägerei zwischen zwei Männern in der Bahnhofstraße. Nach Zeugenschilderungen vor Ort war es zwischen zwei 46 und 50 Jahre alten Männern zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. In dessen Verlauf fing der 50-Jährige dann an, auf den 46-Jährigen einzuschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Passanten trennten die Parteien.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 50-Jährigen ein und erteilte ihm einen Platzverweis für den Bereich der Bahnhofstraße.

