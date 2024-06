Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Waldulmerstraße. Mehreren Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer die Brunnenstraße und wollte nach links in die Waldulmerstraße abbiegen. Dabei missachtete er nach Aussage der Zeugen die Vorfahrt einer von der Ortsmitte kommenden, auf der Vorfahrtstraße fahrenden 38-jährigen Pkw-Lenkerin. In Folge dessen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach aktuellem Erkenntnisstand zog sich die 38-Jährige zudem leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. /su

