Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl , Kork - Badeunfall

Kehl (ots)

Am Dienstag ging ein 18-Jähriger mit Bekannten in einen Baggersee um dort zu schwimmen. Gegen 17:15 Uhr konnte ein Zeuge die Hilferufe des Heranwachsenden wahrnehmen, der sich etwa vier Meter vom Ufer entfernt befand, offenbar die Kraft zum Schwimmen verlor und unter ging. Der Zeuge reagierte sofort, und holte den bereits bewusstlosen jungen Mann an die Wasseroberfläche und brachte ihn an Land. Glücklicherweise erlangte er zwischenzeitlich wieder das Bewusstsein und konnte mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell