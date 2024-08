Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen ++ Buchholz - Container in Brand gesetzt ++ Tostedt - Volltrunken Verkehrsunfall verursacht

Winsen und Stelle (ots)

Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 10. und 12.8.2024, haben Unbekannte zwei Kleintransporter aufgebrochen.

In Stelle traf es einen Mercedes Vito, der in der Straße Im Ahler abgestellt war. Die Täter hebelten die rechte Schiebetür auf und gelangten so an die Ladefläche. Von dieser entwendeten sie Akkubohrer und andere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

In Winsen traf es ebenfalls einen Mercedes Vito. Dieser stand zur Tatzeit im Viehhallenweg. Auch hier gelangten die Täter durch die aufgehebelte Schiebetür an die Ladefläche und entwendeten Werkzeuge. Der Schaden: Rund 3000 EUR.

In beiden Fällen bittet die Polizei Winsen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Tel.-Nr. 04171 7960.

Buchholz - Container in Brand gesetzt

Am Montagabend, 12.8.2024, gegen 23:35 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Heidekamp gerufen. Unbekannte hatten dort zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurden die beiden Container komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 6000 EUR geschätzt.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatte es in Buchholz zwei Einsätze wegen brennender Container gegeben (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5841185 ).

Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Tostedt - Volltrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Montag, 12.8.2024, kam es in der Kastanienallee zu einem Auffahrunfall. Gegen 14 Uhr war ein 63-jähriger Mann mit seinem PKW auf den Wagen einer 59-jährigen Frau aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren auf der B 75 in Richtung Kakenstorf unterwegs. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 63-jährige Verursacher alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2,7 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf rund 16.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell