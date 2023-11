BPOL-FL: BRS - Beleidigung führt zur Schlägerei und ruft Bundespolizei auf den Plan

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BRS - Beleidigung führt zur Schlägerei und ruft Bundespolizei auf den Plan

Bredstedt

Ein junger 17-Jähriger stellte sich vor seine Bekannte nachdem diese durch einen Mann als "Bitch" betitelt wurde. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Folge der Angreifer nach Dänemark zurückmusste.

Gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr kam es im Bahnhof Niebüll zu einer Beleidigung von einem 25-jährigen Mann gegenüber einer 16-Jährigen. Ihr Mitreisender 17-jähriger Bekannter nahm sie in Schutz und alle stiegen in den Zug Richtung Hamburg. Unterwegs kam es jedoch zu weiteren Belästigungen von dem Mann in dessen Folge beide Männer aufeinander einschlugen.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei erwartete die Streithähne bereits im Bahnhof Bredstedt. Dort wurde der Sachverhalt aufgenommen, Zeugen und Personalien ermittelt.

Da der 25-Jährige keinerlei Ausweisdokumente bei sich führte, musste er die Bundespolizisten zur Wache begleiten. Dort stellte sich heraus, dass der angetrunkene Mann (1,29 Prom. Atemalkohol) aus Dänemark gekommen war sowie kein Aufenthaltsrecht für Deutschland besaß.

Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde aufgenommen und der Mann wurde nach Dänemark zurückgeschoben. Er darf Deutschland in den nächsten zwei Jahren nicht mehr betreten. Zusätzlich wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

