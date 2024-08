Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Automatenaufbruch gescheitert, bei Wohnungseinbruch festgenommen ++ Buchholz - Erneut Altkleidercontainer in Brand gesetzt ++ Buchholz/Steinbeck - Vorfahrt missachtet - Polizei sucht Zeugen

Buchholz (ots)

Bei Automatenaufbruch gescheitert, bei Wohnungseinbruch festgenommen

Ein 35-jähriger Mann ist am Dienstag, 13.8.2024, bei einem Tageswohnungseinbruch vorläufig festgenommen worden. Gegen kurz nach 6 Uhr wählte der Bewohner eines Einfamilienhauses am Tannenweg den Polizeinotruf, weil er im Keller seines Hauses verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen wurden zu der Anschrift entsandt. Die Beamten umstellten das Haus. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte der 35-Jährige im Keller vorläufig festgenommen werden.

Während der Mann auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt wurde, erreichte die Beamten gegen 7:15 Uhr der Hinweis, dass zwei Männer in der Nacht versucht hatten, einen Snackautomaten an der Bremer Straße aufzubrechen. Bei der Überprüfung der Videoaufnahmen von 03:20 Uhr konnte eine der Personen als der festgenommene 35-Jährige identifiziert werden. Offenbar wollte er nach dem gescheiterten Automatenaufbruch sein Glück noch beim Einbruch in das Einfamilienhaus versuchen.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann die Dienststelle im Anschluss an die erkennungsdienstliche Behandlung wieder verlassen.

Buchholz - Erneut Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Am frühen Dienstagmorgen, 13.8.2024, gegen 4:40 Uhr ging eine Meldung über einen brennenden Altkleidercontainer an der Bremer Straße in der Rettungsleitstelle ein. Der Container wurde durch die Flammen komplett zerstört. Der Schaden liegt bei rund 3000 EUR. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz/Steinbeck - Vorfahrt missachtet - Polizei sucht Zeugen

Auf der B75, in Höhe der Einmündung Steinbecker Straße, kam es am Dienstag, 13.08.2024, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 08.10 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Steinbecker Straße nach links in die B75 ein. Der 72-Jährige, der mit seinem Motorrad in Richtung Dibbersen auf der bevorrechtigten Straße unterwegs war, machte noch eine Vollbremsung, prallte aber dennoch in die Fahrerseite des Pkw. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die 39-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste für die Rettungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die Angaben dazu machen können, ob die Fußgängerampel neben der Einmündung zum Unfallzeitpunkt Rot- oder Grünlicht gezeigt hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell