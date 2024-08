Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Pflegeheim

Altenburg (ots)

Treben: Unbekannte Täter brachen am 06.08.2024 in der Zeit zwischen 02:30 - 03:00 Uhr in eine Pflegeeinrichtung in Plottendorf in der Dr.-Robert-Koch-Straße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Seniorenheim, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen Schränke auf. Nach Angaben der Geschädigten wurde u.a. aufgefundenes Bargeld gestohlen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0202462/2024 entgegen. (CS)

