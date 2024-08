Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Vogtlandstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 22:30 Uhr meldete sich gestern (06.08.2024) ein Zeuge via Notruf bei der Polizei, da er in der Vogtlandstraße, von Gera in Richtung Weida, eine verletzte Radfahrerin (17) am Straßenrand bemerkte. Nach Auskunft der 17-jährigen Radlerin befuhr diese in Richtung Weida, wobei sie auf Höhe einer dortigen Tankstelle von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer touchiert worden sei. Daraufhin kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw sei anschließend pflichtwidrig davongefahren. Der Unfall selbst soll sich kurz nach 22:00 Uhr ereignet haben. Die 17-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf (Bezugsnummer 0202782/2024). Zeugen, welche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

