Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kindergarten von Einbrechern heimgesucht

Gera (ots)

Auma-Weidatal: Gewaltsam verschafften sich Einbrecher in der Nacht von Sonntag (05.08.2024) zum Montag (06.08.2024) Zugang zum Gebäude eines Kindergartens in der Friedhofstraße in Auma-Weidatal. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen aber nach derzeitigem Stand nichts. Den Einbruch selbst meldete gestern früh eine Verantwortliche per Notruf der Polizei. Zurzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Greizer Polizei ermittelt nun und sucht hierbei nach Zeugen (Bezugsnummer 0201908/2024). (RK)

