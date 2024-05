POL-FR: Ihringen - Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Freiburg (ots) - Am 05.05.2024 gegen 19:40 Uhr konnte eine junge Frau den Diebstahl ihres Fahrrads in der Bötzinger Straße in Freiburg beobachten. Sie sprach die beiden männlichen Tatverdächtigen an, welche ihr das Fahrrad wieder aushändigten. Eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Freiburg-Süd konnte einen der Tatverdächtigen, einen 22-Jährigen, in ...

mehr