POL-FR: Freiburg: Geschädigte beobachtet Fahrraddieb - Täterfestnahme

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 05.05.2024, sind Unbekannte in ein Vereinsheim in der Breitmatte in Wittlingen eingebrochen. Mit roher Gewalt hatten sie verschiedene Türen aufgehebelt und eine Scheibe eingeschlagen. Was genau aus dem Vereinsheim entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Tatzeit lag zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt ...

