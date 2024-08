Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg vom 16.08., 12:00 Uhr bis 18.08.2024, 12:00 Uhr++Diebstahl eines Motorrades++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Wohnungseinbruch++

Hittfeld - Diebstahl eines Custom-Bikes

Im Zeitraum vom 12.08.2024 bis 17.08.2024 hebelten unbekannte Täter eine Garage in der Eichendorffstraße auf und entwendeten das dort abgestellte Custom-Bike. Hierbei handelt es sich um einen Spezialumbau der Marke Harley Davidson. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Iddensen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wurde ein 60-jähriger Mercedesfahrer in der Bremer Straße in Iddensen kontrolliert. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er allerdings nicht, so dass der Beifahrer nach der Einleitung eines Strafverfahrens die Fahrt fortsetzen musste.

Eckel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend kontrollierten Beamte des PK Seevetal einen Volvo mit spanischem Kennzeichen. Der 52-jährige Fahrer des PKW konnte zwar seine spanische Fahrerlaubnis vorzeigen, jedoch wurde ihm hier das Recht von dieser Gebrauch zu machen, aberkannt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Mitfahrerin übernahm daraufhin das Steuer, um die Fahrt fortzusetzen.

Maschen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen wurde der Fahrer eines VW Passat in der Seevestraße in Maschen kontrolliert. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen wurde festgestellt, dass sein Führerschein eingezogen werden soll. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und musste danach zu Fuß seinen weiteren Weg fortsetzen.

Sottorf - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Sottorf in der Straße Brahmhof zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter hebelten ein Fenster des Wintergartens auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Hier durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Objekt mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Marschacht - Gefährliche Körperverletzung Am 18.08.2024, gegen 02 Uhr, kam es in Marschacht, OT Niedermarschacht, auf der Elbuferstraße zu einem Angriff durch drei jugendlich wirkende, unbekannte Täter. Diese schlugen und traten auf das männliche Opfer ein, welches sich auf dem Heimweg befand. Nach Gegenwehr seien die Täter in Richtung Rönne geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Drage - Streit mit Messerstich

Am 17.08.2024 kam es gegen 03 Uhr in Drage, Elbuferstraße 40, in Höhe der dortigen Volksbank zu einem Streit. Im Verlauf dessen verletzte der unbekannte Täter das Opfer mit einem Messerstich im Bauchbereich. Das Motiv und die Hintergründe zu der Tat sind unklar. Das Opfer ist außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg, Tel. 04181-285-0, zu melden.

Tespe - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogeneinfluss Am 17.08.2024 kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) gegen 13:50 Uhr einen männlichen Fahrzeugführer in Tespe. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde bei dem Beschuldigten eine Beeinflussung durch berauschende Mittel, hier Cannabis, festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Einleitung mehrerer Verfahren gegen den Fahrzeugführer.

Elbmarsch - Sachbeschädigungen an mehreren PKW Durch unbekannte Täter sind am späten Samstagabend mehrere PKW in Drage, in der Winsener Straße und in Tespe, in der Straße Twiete, am Außenspiegel bzw. durch Lackkratzen beschädigt worden. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Winsen(Luhe) - Verkehrsunfallflucht

Am 17.08.2024 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 10:30 Uhr und 11:50 Uhr einen geparkten, roten PKW Mercedes auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in Winsen (Luhe), Max-Planck-Straße 20. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, in Verbindung zu setzen.

Winsen(Luhe) / Borstel - Einbruch in eine Tierpension In der Nacht vom 17.08.2024 auf den 18.08.2024 kam es in Winsen (Luhe), OT Borstel, zu einem Einbruchdiebstahl in eine Hundepension. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-0, zu melden.

Seevetal - Gefälschter HU-Stempel entdeckt Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Seevetal an der A7 in Fahrtrichtung Hamburg, wurde im Rahmen der Kontrolle ein gefälschter HU-Stempel im Fahrzeugschein des PKW vorgefunden. Der Stempel wies diverse Fälschungsmerkmale auf. Bei der Inaugenscheinnahme der dazugehörigen HU-Plakette auf dem Kennzeichen wurde festgestellt, dass diese ebenfalls gefälscht ist. Gegen die 41jährige Halterin des PKW wurde eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die gefälschten Urkunden wurden sichergestellt.

Toppenstedt - Alleinbeteiligt in die Schutzplanke Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der BAB 7, RF Hannover kurz nach der AS Thieshope zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Es entstand ein Schaden von ca. 8500 Euro. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Sekundenschlaf die Ursache für den Verkehrsunfall seien könnte. Gegen den 30-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

