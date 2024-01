LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Bottendorf (ots) - Diebe hatten es im Kyffhäuserkreis auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Der oder die Täter entwendeten den kompletten Automaten, der an einer Hauswand am Schafberg angebracht war. Die Tat ereignete sich bereits im Zeitraum von Dienstag, 9. Januar, bis Mittwoch, 17. Januar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. Aktenzeichen: 0015440 Rückfragen ...

