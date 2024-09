Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte nehmen randalierenden Exhibitionisten in Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Montag, 9. September 2024, zur Verhinderung weiterer Straftaten von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden. Ein Imbissbudenbesitzer am Neumarkt in der Altstadt hatte um 15.13 Uhr die Polizei gerufen, weil der Mann laut herumschrie, Gäste belästigte und sich vor ihnen entblößte. Da der Mann sich auch nach Eintreffen der Beamten nicht beruhigen ließ und offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung in das Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige.

