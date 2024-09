POL-GE: 25-Jähriger greift Sänger auf der Bühne an

Gelsenkirchen (ots) - Ein 20 Jahre alter Mann ist am vergangenen Samstag, 7. September 2024, in Erle schwer verletzt worden. Er gab an, nach einer Zusammenkunft in einer Wohnung an der Cranger Straße am frühen Morgen gegen 6.50 Uhr von fünf bis sechs ihm unbekannten Männern geweckt und zum Verlassen der Wohnung aufgefordert worden zu sein. Im Hausflur und dann auf ...

