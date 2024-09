Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Junger Mann durch Schraubendreher schwer verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann ist am vergangenen Samstag, 7. September 2024, in Erle schwer verletzt worden. Er gab an, nach einer Zusammenkunft in einer Wohnung an der Cranger Straße am frühen Morgen gegen 6.50 Uhr von fünf bis sechs ihm unbekannten Männern geweckt und zum Verlassen der Wohnung aufgefordert worden zu sein. Im Hausflur und dann auf der Straße kam es zum Streit. Dabei stach einer der Tatverdächtigen mit einem Schraubendreher auf den Geschädigten ein und verletzte ihn schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unbekannten entfernten sich in Richtung Buer. Sie sind alle zwischen 25 und 30 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen eine Warnweste ohne Aufdruck. Der Tatverdächtige, der zustach, ist etwa 1,80 Meter groß und 55 kg schwer, schmächtig und hatte längere Haare. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell