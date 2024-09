Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit mehreren beteiligen Autos und hohem Sachschaden in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag, 8. September 2024, auf dem Kärntener Ring in Horst. Ein 43-jähriger Mann fuhr gegen 6 Uhr in Richtung Turfstraße. In Höhe der Schöffenstraße kam der Gladbecker rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte fünf geparkte Autos, die dort auf dem Parkstreifen standen. Der Mann konnte vor Ort durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem entstand der Verdacht, dass der 43-Jährige zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde mit zur Polizeiwache in Buer genommen, wo ihm eine Ärztin Blutproben entnahm. Weiterhin besteht der Verdacht, dass dem Gladbecker seine polnische Fahrerlaubnis dauerhaft in Deutschland entzogen wurde. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten den Fahrzeugschlüssel vor Ort sicher und versetzten das Unfallfahrzeug mit einem Abschleppdienst.

