Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Straße Laarmannshof

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 7. September 2024, kam es gegen 23.00 Uhr in Bismarck zu einem Raub. Ein 58 Jahre alter Mann ging zur Tatzeit von der Küppersbuschstraße in die Straße Laarmannshof. Dort wurde er von zwei bis drei bisher unbekannten Tatverdächtigen von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Nachdem die Tatverdächtigen dem alkoholisierten 58-jährigen Gelsenkirchener seine Geldbörse und das Handy entwendeten, entfernten sie sich in Richtung Hans-Böckler-Allee. Zwei Stunden später wurde die Polizei telefonisch durch den Nachbarn des Geschädigten verständigt, der sich in der Zwischenzeit nach Hause begeben hatte, aber nicht in seine Wohnung kam, da ihm der Schlüssel ebenfalls gestohlen worden war. Durch die Tat wurde er leicht verletzt.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell