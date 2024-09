Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Gelsenkirchen Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, dem 08.09.2024, gegen 12:10 Uhr, befand sich ein 56-jähriger Gelsenkirchener in der Parkanlage des ehemaligen Friedhofsgeländes "Knochenpark" an der Straße Brennschott. Dort glaubte er, aus einer zurückliegenden Tat, zwei Tatverdächtige eines Raubdeliktes zu seinem Nachteil wiedererkannt zu haben. Er sprach die beiden Personen an und wurde unvermittelt von diesen geschlagen und getreten. Sie entrissen dem Gelsenkirchener sein Handy und flüchteten von der Örtlichkeit. Eine Zeugin informierte die Polizei über Notruf Die Täter konnten von dem Geschädigten und der Zeugin folgendermaßen beschrieben werden

1. männlich, 18 - 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schwarze mittellange Haare mit Zopf, südländisches Aussehen, bekleidet mit einem schwarz-weiß-gestreiften Fußball-Trikot 2. männlich, 18 - 25 Jahre alt, 1,70 -1,75Meter groß, schwarze nach hinten gegelte Haare, graue Jacke, südländisches Aussehen

Beide Personen sprachen fließend deutsch und türkisch

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen tätigen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell