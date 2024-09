POL-GE: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung nach einem Übergriff im Foyer einer Gesamtschule an der Bochumer Straße in Ückendorf. Ein 13 Jahre altes Mädchen gab an, dort am Mittwoch, 4. September 2024, gegen 9 Uhr von fünf bis sechs ihr unbekannten Jugendlichen angegriffen und verletzt worden zu sein. Die ...

mehr