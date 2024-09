Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub im "Knochenpark"

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 4. September 2024, kam es gegen 14.15 Uhr auf dem ehemaligen Friedhofsgelände an der Horst-Gladbecker-Straße zu einem schweren Raub. Ein 56 Jahre alter Mann urinierte zuvor in der Grünanlage und wurde durch eine ihm nicht bekannte Personengruppe, bestehend aus sechs Männern und einer Frau im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, angepöbelt und beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht traktierte die unbekannte Gruppe den Gelsenkirchener mit Schlägen und Tritten, woraufhin dieser zu Boden ging. Am Boden liegend wurde ihm sein Mobiltelefon entrissen. Dabei kamen auch ein Regenschirm und eine entzündete Sprühdose zum Einsatz. Der 56-jährige konnte sich losreißen und fliehen. Eine Zeugin rief am Ausgang des Parks die Polizei und die Gruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann wurde leicht verletzt und verzichtet auf eine medizinische Behandlung vor Ort.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen tätigen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache sich zu melden.

Bei der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den Gelsenkirchener ein Haftbefehl bestand. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass der Mann ein nicht versichertes Fahrzeug geführt hatte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein und überstellten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

