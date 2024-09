Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei vorläufige Festnahmen nach Bränden

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Bränden in Ückendorf haben Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 4. September 2024, zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer versteckten sich gegen 2.20 Uhr auf einem Gelände an der Dessauerstraße, wo unweit entfernt zuvor eine Mülltonne gebrannt hatte. Von dieser Mülltonne aus hatte das Feuer auf das Dach und die Fassade eines Lebensmittelgeschäfts übergegriffen, was durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Zudem war unweit auch der Verkaufswagen eines Händlers in Brand geraten. Diesen Brand löschten Mitarbeiter selbstständig. Die Beamten nahmen die beiden Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests fielen positiv aus, woraufhin ihnen ein Arzt Blutproben entnahm. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell