Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrgast bei Bremsmanöver verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem starken Bremsmanöver eines Linienbusses ist eine 83-jährige Frau am Dienstag, 3. September 2024, in der Altstadt verletzt worden. Der Bus fuhr um 11.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Husemannstraße in Höhe der Von-der-Recke-Straße. Daneben befand sich auf dem linken Fahrstreifen ein 52-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrzeug. Dieser beschleunigte laut Zeugenangaben seinen Wagen und wechselte auf den Fahrstreifen, auf dem sich auch der Bus befand. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 31 Jahre alte Busfahrer stark abbremsen, wodurch die 83 Jahre alte Insassin stürzte und sich verletzte. Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde die Gelsenkirchenerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

