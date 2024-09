Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtendes Auto verunfallt vor Hauswand

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden kam es am Mittwoch, 4. September 2024, um 0.38 Uhr, in der Poensgenstraße. Eine Streifenwagenbesatzung hatte im Rahmen der Streife zuvor den kleinen blauen Kleinwagen wiedererkannt, den zuvor mehrfach ein Mann gefahren hatte, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Deswegen sollte der bisher unbekannte Fahrzeugführer in der Grenzstraße angehalten und kontrolliert werden. Bei Erblicken des Streifenwagens bog der Pkw allerdings zügig auf die Poensgenstraße ab und beschleunigte. Nach einer kurzen Nachfahrt durch angrenzende Straßen brach der Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeugführer allerdings ab. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug verunfallt an einer Hauswand an der Poensgenstraße durch die Beamten angetroffen werden. Der Fahrzeugführer hatte sich bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Das Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Durch die Kollision entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug und an der Hausfassade.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen tätigen können, melden sich bitte unter 0209 365 6222 beim Verkehrskomissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell