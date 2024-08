Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 11.08.2024

Delmenhorst (ots)

Gemeinde Stuhr - Verkehrsunfall auf der A1 +++ Unfallzeugen gesucht

Am Freitag, 10. August 2024 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der A1, Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Autofahrer eines VW Tiguan und ein 58-jähriger Autofahrer eines Opel Meriva die A1 in Richtung Bremen. Auf Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum kommt es zum Auffahrunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Zum Unfallhergang und zur Unfallörtlichkeit werden durch die Beteiligten unterschiedlich Angaben gemacht. Des Weiteren sei es durch die Insassen der beiden PKW im Vorfeld bereits zu Nötigungshandlungen im Straßenverkehr und Beleidigungen gekommen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls oder der strafbaren Handlungen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn (04435/93160) zu melden.

Gemeinde Stuhr - Trunkenheitsfahrt auf der A 1

Am Sonntag, 11.08.2024 gegen 05:35 Uhr, wurde auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Pkw gemeldet, der in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Im Bereich Brinkum/Arsten konnte der Pkw angehalten werden. Die 30-jährige Fahrerin aus Bremen stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Folglich wurde ein Strafverfahren eingeleitet, durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

