Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Einbruchdiebstahl in Lemwerder +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 08.08.2024, 15:30 Uhr bis Samstag, 10.08.2024, 10:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus im Damaschkeweg in Lemwerder. Durch eine unbekannte Täterschaft wird ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses eingeworfen und man gelangte so in das Innere des Hauses. Diebesgut ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (Tel.: 04401-9350).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell