Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.08.2024

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf/Tageswohnungseinbruch in Lemwerder

Am Freitag, 09.08.2024, kam es im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Tecklenburger Straße in Lemwerder. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und gelangten so in das Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurde Bargeld und eine Kamera entwendet. Zeugen die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake (Tel.: 04401/935-115) in Verbindung zu setzen.

