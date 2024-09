POL-GE: Die Polizei Gelsenkirchen hat 42 neue Kolleginnen und Kollegen

Polizei Gelsenkirchen

Am Montag, 2. September 2024, haben insgesamt 42 Frauen und Männer neu ihren Dienst bei der Polizei Gelsenkirchen begonnen. 41 von Ihnen verstärken als Polizeivollzugsbeamte den Wach- und Wechseldienst oder fangen als Kriminalbeamtin oder Kriminalbeamter an. Eine Frau verstärkt als frisch ausgebildete Regierungsinspektorin das Personalmanagement der Behörde. 29 Polizistinnen und Polizisten haben erst in der letzten Woche ihre Ausbildung beendet und sind somit am Anfang ihrer Karriere. Die übrigen kommen aus anderen Behörden zur Polizei Gelsenkirchen. Polizeipräsident Tim Frommeyer hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen zusammen mit weiteren Führungskräften herzlich willkommen. "Ich freue mich, dass Sie nun zur Polizeifamilie hier in Gelsenkirchen gehören. Die Aufgaben, die vor uns stehen, sind groß. Als Polizei Gelsenkirchen tun wir alles, um Sicherheit und Ordnung für die Menschen hier zu gewährleisten. Es ist schön, dass Sie nun mit an Bord sind", so der Behördenleiter. Das Polizeipräsidium Gelsenkirchen beschäftigt insgesamt rund 850 Menschen, die in den vier Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität, Verkehr und Zentrale Aufgaben arbeiten.

