Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand an Reithalle in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung an einer Reithalle in Buer hat die Polizei am Donnerstag, 29. August 2024, Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte waren gegen 6.20 Uhr zu dem Gelände am Ostring alarmiert worden, wo ein Feuer in einem Gebäudeteil ausgebrochen war. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, durch den weder Menschen noch Tiere verletzt wurden, übernahm die Kriminalpolizei die Brandermittlungen. Die Beamten ermitteln zudem wegen eines möglicherweise vorangegangenen Einbruchs und suchen nun Zeugen, die Verdächtiges am frühen Donnerstagmorgen beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell