Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auf der Von-Trotha-Straße mit 111 km/h unterwegs

Oberhausen (ots)

Wer die Straße kennt, wird es kaum glauben. Doch tatsächlich befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Mittwoch (06.03.), gegen 13:00 Uhr, die Von-Trotha-Straße in Fahrtrichtung Westrampe mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h. Nach Abzug der Toleranz immer noch 107 km/h. Erlaubt sind hier 30 km/h. Der Verstoß wurde, wie dem Alter entnommen werden kann, noch in der Probezeit begangen. Zu den 800 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot kommt also noch eine Nachschulung sowie die zweijährige Verlängerung der Probezeit dazu.

