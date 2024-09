Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Helfer nach Einsatz in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag, 1. September 2024, einer Frau in hilfloser Lage in Buer geholfen haben. Die 56-Jährige stand gegen 17 Uhr mit ihrem Auto auf dem Schernerweg mitten auf der Fahrbahn, wodurch sich hinter ihr der nachfolgende Verkehr staute. Zeugenangaben zufolge half ein unbekannter Mann der hilflosen Frau aus dem Wagen und stützte sie, während ein weiterer Zeuge das Auto parkte. Rettungskräfte brachten die Gelsenkirchenerin anschließend in ein Krankenhaus. Weil sich der Verdacht ergab, die 56-Jährige könnte Alkohol konsumiert haben, entnahm ihr ein Arzt Blutproben. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und untersagten ihr das Führen von Kraftfahrzeugen. Nun bittet die Polizei die beiden Helfer, sich unter den Telefonnummern 0209 365 6264 oder 0209 365 2160 zu melden.

