LPI-GTH: Erfolgloser Fluchtversuch

Bad Tabarz (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag Nachmittag bis Samstag Abend aus einer Tiefgarage in der Reinhardsbrunner Straße in Bad Tabarz ein E-Bike entwendet. Durch die eingesetzten Beamten wurden am Tatort Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Telefon 03621/78-0 unter Angabe der Bezugsnummer 0005058/2024 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: ...

