POL-GE: Mann in Gleisbett geschubst - Polizei sucht Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen jugendlichen Täter, der einen 57-jährigen Mann am Freitagabend, 30. August 2024, in das Gleisbett einer Straßenbahn gestoßen haben soll. Gegen 20 Uhr wurde die Polizei zur Haltestelle Stadthafen an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie sich drei unbekannte Jugendliche auf dem Bahnsteig dem Gelsenkirchener näherten. Unvermittelt stieß einer der Jugendlichen aus der Gruppe den 57-Jährigen in das Gleisbett, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Er wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Er soll 15 bis 18 Jahre alt sein, ist etwa 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Kappe, einen grauen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

