POL-GE: Polizei ermittelt nach Streit zweier Familien

Gelsenkirchen (ots)

Zu Streitigkeiten zwischen zwei Familien in der Neustadt ist die Polizei am Samstag, 31. August 2024, alarmiert worden. Auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bochumer Straße waren gegen 17 Uhr fünf Anwohner mit bulgarischer Herkunft in Streit geraten. Im Verlauf dessen sollen zwei 44 und 45 Jahre alte Männer auf drei Gelsenkirchener im Alter von 19, 36 und 50 Jahren mit Metallstangen eingeschlagen und diese verletzt haben. Sie wurden von Rettungskräften behandelt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

