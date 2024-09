Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei verletzte Radfahrer nach Kollision in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei waren am Sonntag, 1. September 2024, auf der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen-Feldmark im Einsatz. Dort waren gegen 12.45 Uhr zwei Radfahrer an einer Ampel zusammengeprallt und gestürzt. Die beiden Beteiligten, eine 65 Jahre alte Frau und ein 46 Jahre alter Mann, kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

