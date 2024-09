Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Schuss auf Wohnhaus gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Schuss auf ein Wohnhaus in Erle am Freitag, 30. August 2024, sucht die Polizei Zeugen. Die Bewohner hatten den Einschuss in ein Fenster im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wirknerstraße gegen 19.30 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die sicherte vor Ort Spuren und sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum von 17.10 Uhr bis 19.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

