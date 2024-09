Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Wir brauchen gute Leute"

Am Montag, 2. September 2024, haben insgesamt 320 Frauen und Männer ihr duales Studium zum Polizeivollzugsdienst bei der Polizei Gelsenkirchen begonnen. Die Polizei Gelsenkirchen ist als eine von zehn Einstellungs- und Ausbildungsbehörden im Land Nordrhein-Westfalen für die Ausbildung der Polizeibehörden in Essen, Oberhausen, Recklinghausen und Gelsenkirchen zuständig. Neben ihrem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) werden die Studenten in den kommenden drei Jahren auch praktische Erfahrungen im Polizeialltag sammeln und zudem grundlegend beim Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei geschult. Polizeipräsident Tim Frommeyer überreichte den jungen Frauen und Männern dazu am Mittag ihre Einstellungsurkunden. Bei seiner Begrüßung in der Aula des Max-Plack-Gymnasiums an der Goldbergstraße in Buer betonte der Behördenleiter, dass die kommende Zeit der Ausbildung sehr fordernd ist, aber auch gute Perspektiven bietet. " Ich wünsche Ihnen, dass Sie die kommenden Jahre erfolgreich meistern und am Ende gute Polizistinnen und Polizisten werden. Sie haben sich für einen ganz besonderen Beruf, ja eine Berufung entschieden. Hängen Sie sich rein, geben Sie Gas, denn wir brauchen Sie!", so Frommeyer. Schon in den nächsten Tagen stehen für die neuen "Azubis" zahlreiche Termine auf dem Stundenplan, dazu gehören unter anderem erste sportliche Tests und ärztliche Untersuchungen.

