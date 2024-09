Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau beraubt, Mann geschlagen - Polizei sucht Täter

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Handtaschenraub und einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochabend, 4. September 2024, sucht die Polizei die flüchtigen Täter sowie Zeugen des Vorfalls in Schalke. Gegen 22.50 Uhr waren ein 39-jähriger Gelsenkirchener und seine 46 Jahre alte Partnerin zu Fuß auf der Rolandstraße unterwegs. Unvermittelt entriss der Frau ein unbekannter Täter ihre Handtasche und flüchtete mit zwei weiteren Unbekannten. Der 39-Jährige verfolgte zwei der Beteiligten und holte diese schließlich am Eingang eines Berufskollegs an der Königstraße ein. Dort schlugen und traten die Unbekannten den Gelsenkirchener, anschließend flüchteten auch sie. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung.

Einer der Gesuchten ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Der andere Flüchtige ist ebenfalls ungefähr 16 bis 18 Jahre alt, hat eine schmale Statur und trug zur Tatzeit einen blauen Kapuzenpullover. Zu dem dritten Täter, der der Frau die Handtasche entriss, liegt keine Personenbeschreibung vor. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an die Polizei unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell