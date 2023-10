Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raub auf ein Wettbüro: Mitarbeiter mit Schusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten bewaffneten Raub auf ein Wettbüro in Dortmund-Kirchlinde am Dienstagabend (10. Oktober). Ein unbekannter Täter bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Täter hatte die Filiale an der Kirchlinder Straße (nahe der Kreuzung mit der Frohlinder Straße) gegen 21.40 Uhr betreten. Sofort ging er auf den 22-jährigen Mitarbeiter zu und bedrohte diesen mit der Schusswaffe. Er forderte den jungen Mann auf, in den Kassenbereich zu gehen und ihm Bargeld auszuhändigen. Als der Mitarbeiter angab, nicht an das Geld gelangen zu können, flüchtete der Täter in östliche Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter und/oder seiner Flucht machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkelbraune Augen und dunkle Augenbrauen, vermutlich dunkle kurze Haare (er trug eine dunkelblaue Sturmhaube), bekleidet mit einer blauen Trainingsjacke und dunkelblauer Jogginghose mit roten Streifen an der Seite, trug vermutlich Handschuhe und einen blauen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

