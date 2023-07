Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Strafanzeigen in 20 Minuten

Gifhorn (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizei Gifhorn führten am Dienstagabend eine Verkehrskontrolle auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn durch. Dabei fiel ihnen gegen 17:00 Uhr ein E-Scooter auf, an dem kein Versicherungsnachweis angebracht war. Die Beamten stoppten den Fahrer im Bereich der Nordhoffstraße. Der 32-Jährige erklärte, dass Kraftfahrzeug erst kürzlich gekauft zu haben, eine Versicherung wolle er noch abschließen. Gegen den Gifhorner wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Ihm wurde ausdrücklich die Weiterfahrt und spätere Inbetriebnahme ohne abgeschlossene Versicherung untersagt. Daraufhin schob der Mann den E-Scooter, als er sich jedoch aus dem Sichtbereich der Beamten wähnte, begann er erneut zu fahren. Daraufhin wurde ein zweites Strafverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Im Zuge der späteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann unrichtige Personalien angegeben hatte und dass für den benutzten E-Scooter keine erforderliche Allgemeine Betriebserlaubnis besteht. Folglich muss sich der 32-Jährige zusätzlich zu den Strafverfahren in zwei entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell