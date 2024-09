POL-GE: Fahrzeugverkauf endet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Sonntag, 8. September 2024, auf dem Kärntener Ring in Horst. Ein 43-jähriger Mann fuhr gegen 6 Uhr in Richtung Turfstraße. In Höhe der Schöffenstraße kam der Gladbecker rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte fünf geparkte Autos, die dort auf dem Parkstreifen standen. Der Mann ...

