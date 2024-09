POL-GE: Verstöße von Verkehrsteilnehmern haben Konsequenzen

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, 10. September 2024, um 21.57 Uhr kam es zu einer räuberischen Erpressung auf ein Ladengeschäft an der Horster Straße in Buer. Gegen Ladenschluss betrat der unbekannte Täter das Geschäft und forderte im Kassenbereich von einem Angestellten die Tageseinnahmen. Das Bargeld steckte der Täter in eine schwarze Umhängetasche und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. ...

mehr